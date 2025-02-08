"RTÜK’te kadrolaşma sürüyor" başlıklı haberimize erişim engeli!
Muhabirimiz İsmail Arı'nın, "RTÜK’te kadrolaşma sürüyor" başlıklı haberine erişim engeli getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün muhabiri İsmail Arı'nın, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya'nın eşi Elif Kaya'nın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) yönetici yapıldığına dair haberine erişim engeli getirildi.
Söz konusu haber, 'özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği' gerekçesiyle, Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Şubat 2025 tarihli ve 2025/416 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Basın müşavirliğine atanmadan önce RTÜK’te memur kadrosunda çalışan Elif Kaya, BirGün’ün, atanmasında siyasi etki olup olmadığı sorularına “Benim CV’m ortada” karşılığını vermişti.