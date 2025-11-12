RTÜK’te nepotizm rüzgârı

AKP ve MHP'nin, RTÜK’te boşalan kontenjanları için TBMM’ye sunduğu isimler kesinleşti.

MHP’nin Orhan Karadaş’tan boşalan RTÜK üyeliğine önerdiği isim ise “RTÜK’te nepotizm” yorumlarına yol açtı.

RTÜK'te 24 Ekim 2025 bayrak değişimi yaşandı. Görev süresi dolan Ebubekir Şahin'in yerine RTÜK Başkanlığı’na Mehmet Daniş seçildi.

Ebubekir Şahin, RTÜK üyeliğinden de ayrıldı. Şahin, Türk Telekom’da CEO'luk görevine getirildi. Şahin’in görevinden ayrılmasının ardından AKP’nin RTÜK Üst Kurulu’ndaki kontenjanı boşaldı.

Orhan Karadaş’ın emekli olması ile de Üst Kurul’da MHP kontenjanına yer açıldı.

RTÜK Üst Kurul üyelik seçimlerinin yarın ya da 13 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi. AKP ve MHP, RTÜK üyeliği için önereceği isimleri belirledi.

RTÜK Eski Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir, AKP’nin RTÜK üyeliği için önerdiği isim olurken MHP’nin ise Fatma Çeliker oldu. Çeliker'in, MHP Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’in eşi olduğu ve RTÜK’te Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı yaptığı belirtildi.