RTÜK’ten 3 toplantıya 7,7 milyon TL

RTÜK’ün 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirdiği organizasyonların toplam maliyeti hesaplandı. İktidar yanlısı yayın yapmayan kanallara yönelik, “İktidarın sopası” gibi hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen kurulun üç organizasyon için ödediği paranın 8 milyon TL ye dayandığı öğrenildi.

RTÜK, 2024 yılında 1 milyar 81 milyon 766 bin TL harcadı. Harcamanın 670 milyon 84 bin TL’si, personel giderlerinden oluştu. Kurul, 2024 yılında 222 milyon 901 bin TL’lik mal ve hizmet alımı gerçekleştirdi. RTÜK 2025 yılına ise 1 milyar 919 milyon 952 bin TL’lik bütçe ile başladı.

Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe çalıştayları kapsamında 2022 yılında aralarında Fas, Romanya ve Avusturya’nın da aralarında olduğu altı ülkeyi ziyaret eden RTÜK’ün yurt içindeki organizasyonlarının maliyeti de belirlendi. Toplam altı ülkede gerçekleştirilen organizasyonlar için 2,2 milyon TL ödeme yapan Kurul, Ocak-Nisan 2025 döneminde Türkiye’de düzenlediği organizasyonlar için de kesenin ağzını açtı. Toplam üç organizasyon için RTÜK’ün kasasından çıkan para, 7 milyon 743 bin 620 TL olarak kaydedildi.

RTÜK’ün, 7,7 milyon TL ödediği organizasyonların detayları ise şöyle sıralandı:

• Medya Gücüyle Toplumsal Dönüşüm Zirvesi: 2 milyon 582 bin 875 TL

• İstişare Toplantısına İlişkin Organizasyon: 2 milyon 588 bin 450 TL

• Uluslararası Kadının Medyada Temsili Çalıştayı: 2 milyon 572 bin 295 TL

‘KABUL EDİLEMEZ İSRAF’

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK’ün toplantılar için yaptığı harcamayı BirGün’e değerlendirdi. Yurttaşların ekonomik kriz nedeniyle kemer sıkmak zorunda bırakıldığının altını çizen Bulut, “Kriz ortamında halkın vergileriyle finanse edilen RTÜK’ün 2025 yılının sadece ilk dört ayında düzenlediği üç organizasyona toplam 7,7 milyon TL harcaması kabul edilemez bir israftır” dedi. RTÜK’ün, “İletişim alanında kamu yararı gözetmesi gereken bir kurum” olması gerektiğinin altını çizen Bulut, “Milyonlarca liralık harcamalar RTÜK’ün temel sorumluluklarından saptığını açıkça göstermektedir” ifadesini kullandı. RTÜK’ten beklenenin şatafatlı organizasyonlar değil, adil ve özgür bir medya düzeni olduğunu kaydeden Bulut, “RTÜK, medya gücünü gerçekten toplumsal dönüşüm için kullanmak istiyorsa önce eleştirel medya organlarının sesini kısmaktan vazgeçsin”