RTÜK’ten 5 yıldızlı otelde konferans

RTÜK, kamuda tasarruf genelgesinin yürürlük tarihinden 12 gün sonra beş yıldızlı otelde toplantı yaptı. Kurum, yalnızca bir gün süren ve çok sayıda AKP’li ismin katıldığı, konferans için 1,9 milyon TL ödedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Kamu kurumlarının beş yıldızlı otellerde düzenledikleri etkinliklere bir yenisi daha eklendi. İktidara yönelik eleştirel yayınlar yapan medya organlarına karşı, “İktidarın sopası gibi” hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen RTÜK, “Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık” konferansını Ankara’da bulunan bir beş yıldızlı otelde gerçekleştirdi. Yalnızca bir gün süren konferans için RTÜK’ün kasasından 2 milyon TL’ye yakın para çıktı.

29 MAYIS’TA DÜZENLENDİ

RTÜK, 29 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı düzenledi. Konferansa, AKP Milletvekili Harun Mertoğlu’nun sanı sıra çok sayıda AKP’li isim de katıldı.

Ankara’da beş yıldızlı otelde gerçekleştirilen konferansın maliyeti de belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve 17 Mayıs'ta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nden yalnızca 12 gün sonra düzenlenen konferansın kamuya 2 milyon TL’ye yakın bir paraya mâl olduğu öğrenildi.

Konferansın organizasyon hizmetinin alımı için 15 Mayıs 2024 tarihinde ihale açıldı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için üç şirketten teklif alındı. Toplam 2 milyon 61 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarılan ihale, 1 milyon 901 bin 300 TL’ye sonuçlandı. RTÜK ile ihaleyi alan Anka Kongre Turizm isimli şirket arasında, tasarruf genelgesinin yürürlükteki 10’uncu günü olan 27 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Konferans ise genelgeden 12 gün sonra, Ankara Yenimahalle’de yer alan bir beş yıldızlı otelde düzenlendi.

RTÜK DİYAR DİYAR GEZİYOR

RTÜK, hemen her yıl tepki çeken harcamalara imza atıyor. 2022 yılında RTÜK ve Yunus Emre Enstitüsü ortaklığıyla gerçekleştirilen Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe çalıştayları kapsamında Fas, Avusturya, Romanya, Macaristan ve Belçika’da düzenlenen etkinliklerin maliyeti 2,2 milyon TL ile ifade ediliyor.