RTÜK’ten animasyona üst sınırdan ceza

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, uluslararası yayıncı Prime Video’nun Türkiye kataloğunda yer alan, "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyona katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, kararın oy birliğiyle verildiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6112 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ‘Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."