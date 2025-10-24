Giriş / Abone Ol
RTÜK, 1 Eylül’de YouTube’da yeni yayın dönemine başlayan BirGün TV’ye 72 saat içinde lisans başvurusu yapma şartı getirdi.

Güncel
  • 24.10.2025 18:00
RTÜK’ten BirGün TV’ye lisans dayatması: 72 saat süre verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), yeni yayın dönemine 1 Eylül'de başlayan ve YouTube’tan yayın yapan BirGün TV’ye lisans dayattı.

Zafer Arapkirli ile Medyaterapi, hafta içi her gün saat 11.00’de yeni gelişmeler ve her güne farklı konuklarıyla gündemin sıcak başlıklarını değerlendirmesi iktidarı rahatsız etti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre duyuru RTÜK’ün 4 Eylül 2025 tarihli ve 2025/35 sayılı toplantısında alınan karar gereği bugün yayınlandı.

Karar bugünkü Üst Kurul toplantısında alındı. Henüz BirGün’e tebliğ edilmezken kararın RTÜK’ün internet sitesinde yayınlanmasının ardından BirGün’ün 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapması gerektiği belirtildi.

RTÜK, başvuru yapılmazsa BirGün TV’ye erişim engeli getirilmesini isteyecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti : BirGün TV’ye lisans dayatmasından vazgeçilmelidir
