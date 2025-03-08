RTÜK’ten LGBTİ+ karşıtı homofobik işbirliği

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve İstanbul Aile Vakfı arasında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Ankara’da imzalanan protokole dair RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “İsteğe bağlı yayınlar dahil olmak üzere, milli ve manevi tüm değerlerimizi tehdit eden LGBT ile de mücadelemizi topyekun her platformda etkin olarak sürdürecek, bu sapkın zihniyetin Türk aile yapısına daha fazla zarar vermesini engellemek adına gerekli tüm önlemleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Protokol kapsamında, RTÜK tarafından uygulanan "İyi Uykular Çocuklar" projesinin genişletilmesi ve televizyon yayın akışında "Aile Dostu Yayın Saati"nin oluşturulması da planlanıyor. "Aile birliğini destekleyen" kısa film, animasyon ve belgesel yarışmaları da düzenlenecek.