RTÜK’ten otosansür

İktidar yanlısı yayın yapmayan kanallara yönelik, “İktidarın sopası” gibi hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen RTÜK, 2024 yılı faaliyet raporunu gecikmeli olarak yayımladı.

Kurumun 2024 yılı faaliyetlerinin yer aldığı rapora vurulan makas dikkati çekti. 2023 yılı raporunda yer alan ve RTÜK üzerindeki siyasi baskının itirafı niteliğini taşıyan ifadelerin bulunduğu bölümün, 2024 yılı raporundan tamamen çıkarıldığı öğrenildi.

RAPORA MAKAS

RTÜK, 2024 yılında 1 milyar 81 milyon 766 bin TL harcadı. Harcamanın 670 milyon 84 bin TL’si, personel giderlerinden oluştu. RTÜK, 2024 yılında 222 milyon 901 bin TL’lik mal ve hizmet alımı gerçekleştirdi.

Kamu kurumlarının güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan ve faaliyet raporlarında kullanılan, “Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi” bölümü 2024 yılında, 2023 yılına göre değiştirildi. Buna göre, 2023 yılında kullanılan, “Tehditler” ve “Zayıflıklar” bölümü 2024 yılı raporundan tamamen çıkarıldığı belirlendi.

2023'te, “Yakınsamaya bağlı olarak içerik denetiminin zorlaşması” ve “Yayıncı kuruluşların siyasal ve ekonomik nüfuzlarını çıkar amaçlı kullanma eğilimleri” tespitlerini zayıflıklar arasında sıralayan RTÜK, 2024'te ise yalnızca güçlü yönlerini sıraladı. RTÜK’ün 2024 yılına yönelik faaliyet raporunun, “Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi” bölümünde, özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Dış paydaşların, ‘RTÜK’ün güçlü yönü/yönleri aşağıdakilerden hangisidir?’ sorusuna verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde en yüksek yüzdeye sahip ifadenin, ‘Etkin düzenleme ve denetleme süreçleri’ ile ‘Anayasal ve özerk kurumsal yapı’ ifadesi olduğu görülmektedir. İç paydaş anketinde ise katılımcılar, ‘Düzenleme ve denetleme’ ile ‘Hızlı ve doğru karar alma’ başlıklarını kurumun güçlü yönleri olarak değerlendirmiştir.”

TAHSİLAT 42 MİLYON TL

RTÜK’ün 2024 yılında uyguladığı idari para cezalarının tahsilat oranları da paylaşıldı. Buna göre, 2024 yılında Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ihlali gerekçesiyle televizyon kanallarına kesilen idari para cezalarından 42 milyon 11 milyon 316 bin TL’lik tahsilat yapıldı.

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SİYASİ BASKININ İTİRAFI

RTÜK’ün 2023 yılı faaliyet raporunda, “Siyasi baskının itirafı” niteliğinde ifadeler yer alıyor. Hazırlanan raporda, “Yayıncı kuruluşların siyasal nüfuzlarını çıkar amaçlı kullanmaları” tehditler arasında sıralanıyor.