RTÜK’ten siyasi nüfuz itirafı

İktidar yanlısı yayın yapmayan kanallara yönelik, “İktidarın sopası” gibi hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen RTÜK, 2023 yılı faaliyet raporunu gecikmeli olarak yayımladı. Kurumun 2023 yılı faaliyetlerinin yer aldığı raporda itiraf niteliğinde ifadeler de kullanıldı. Rapor, RTÜK’e yönelik siyasi baskı iddialarının haklılığını ortaya koydu.

RTÜK, 2023 yılında 709 milyon 150 bin 333 TL gidere imza attı. Toplam 709,1 milyon TL’lik giderin 388,7 milyon TL’si personel giderlerinden oluştu. RTÜK, 2023 yılında 145,2 milyon TL’lik mal ve hizmet alımı gerçekleştirdi.

KURUMSAL KÜLTÜR ZAYIFLIĞI

RTÜK’ün raporunda, “Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi” kapsamında güçlü ve zayıf yönler ile kurum için fırsat ya da tehdit görülen unsurlar da paylaşıldı. RTÜK, “Kurumsal kültür zayıflığı” ve “Kurumun vatandaş nezdinde bilinirliğinin az olmasını” zayıflıklar arasında sıraladı. AB uyum sürecinde yapılan yeni düzenlemeler ise “Fırsat” olarak görüldü.

Raporun en dikkati çeken bölümü ise “Tehditler” bölümü oldu. Tehditler bölümünde sıralanan maddeler, RTÜK’e yönelik siyasi baskı eleştirilerinin haklılığını gözler önüne serdi. Siyasi baskı itirafının da aralarında yer aldığı RTÜK’ün tehdit olarak gördüğü unsurlar şöyle kaydedildi:

• Yayıncılık sektöründeki teknolojik gelişmelere yönelik düzenlemelerin geç yapılması veya yapılamaması.

• Yakınsamaya bağlı olarak içerik denetiminin zorlaşması ve misyon çatışmaları.

• Yayıncı kuruluşların siyasal ve ekonomik nüfuzlarını çıkar amaçlı kullanma eğilimleri.

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TARİKATA DOKUNAN YANAR

RTÜK, Halk TV, Flash Haber, Tele 1, Sözcü TV, NOW TV, Star TV, Show TV, Kanal D, S Sport, Exxen ve TV8'e 13 ayrı yaptırım uyguladı. Cezaları duyuran CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, "Tarikatlara dokunan yanıyor.

Arka Sokaklar'da, tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölüm, milli manevi değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle ceza alırken, Halis Bayancuk’un Akit TV’deki laiklik karşıtı söylemleri, başvurularımıza rağmen gündeme alınmadı" dedi. Halk TV de "MHP’den üç vekilin istifasının değerlendirildiği 'Bahçeli’ye dosyayı Erdoğan vermiş' ve 'Erdoğan görüntüleri izletmiş' alt yazıları 'sebebiyle para cezası aldı.