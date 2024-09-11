RTÜK’ten yine 'mimik' cezası: Konu Bahçeli!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilen Tuncay Keser, Halk TV'de yayınlanan bir programda 'gülümseme' nedeniyle kanala yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keser, Halk TV'de yayınlanan programda Cem Toker’in MHP Lideri Bahçeli’ye yönelik “Bahçeli Türk siyasetinde o kadar da ciddiye alınır mı, söylemleri bu kadar tartışılır mı onu bilmiyorum.” ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun da “Alınır efendim yani meşru bir iktidarın ortağı olduğu için söylediği şeyler bizi bağlıyor tabi” şeklindeki müdahalesine rağmen, “gülümsemesi”nin Cem Toker’i destekleyici nitelikte olduğu iddiasıyla Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verdiğini belirtti.

Keser, toplantıda İstanbul Aile Vakfının Saraçhane'de düzenleyeceği LGBTİ+ karşıtı yürüyüş için provokatif bir dille hazırlanan tanıtım filminin de bir bölümünün çıkarılarak kamu spotu olarak teşevizyonlarda ücretsiz yayınlanmasına onay verildiğini, iki karara da muhalefet ettiğini aktardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da söz konusu programı ve Halk TV'yi hedef almış, sunucu Sinem Fıstıkoğlu'nu cinsiyetçi sözlerle hedef göstermişti.