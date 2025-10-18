RTÜK’ü naylon faturacı uçurmuş

BirGün, 12 Aralık 2024'te “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle 66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın soyulduğunu ortaya çıkardı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini, haber yayımlandıktan 10 gün sonra 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iddianame düzenlendi.

Naylon fatura skandalına adı karışan şirketlerden birinin de Han Kültürel Eğitim Danışmanlık Şirketi olduğu belirlendi. Şirketin sahibi Selçuk Kaymakoğlu gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ŞİRKETİN SAHİBİ KABUL ETTİ

İddianamede, 13 Kasım 2020’de Selçuk Kaymakoğlu tarafından kurulan şirketin, Yunus Emre Vakfı’na sahte faturalar kestiği, satın alma dosyalarının baştan sona uydurma ve kurgulanmış olduğu vurgulandı. Kaymakoğlu ifadesinde, “Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Ancak varsa bir hatam pişmanım. Vakfa ait her türlü zararı karşılamaya hazırım. Karşılıksız fatura tutarını ödeyeceğim" dedi.

MALİ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bu şirketin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile de çalıştığı, RTÜK’ün şirkete organizasyon ve hizmet alımı adı altında 9 ayrı iş vererek toplam 13 milyon 768 bin TL ödediği görüldü. Buna rağmen şirkete RTÜK’ten yapılan ödemelerle ilgili bir inceleme yapılmadı.

BirGün, Yunus Emre Vakfı soygununun soruşturma dosyasına giren, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Han Kültürel Eğitim Danışmanlık Şirketi’nin mali kayıtlarına ulaştı.

RTÜK YÖNETİCİLERİ ADINA FATURA

Savcılığa sunulan evraklara göre, RTÜK üç yıl boyunca uçak biletlerini Han Kültürel Eğitim Danışmanlık Şirketi aracılığıyla aldı. Şirket, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başta olmak üzere RTÜK Üst Kurul üyeleri ile kurumun yöneticileri adına faturalar kesti.

• 2022: Maliye kayıtlarına göre, şirket sadece RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in adına yaklaşık 100 bin TL’lik dokuz ayrı fatura kesti. RTÜK’ün diğer yöneticileri adına da çok sayıda fatura kesildiği bunların uçak bileti karşılığı olduğu öğrenildi. Şirket aynı yıl Anadolu Ajansı’na 31 bin TL’lik, Halkbank’a ise 750 bin TL’lik fatura kesti.

• 2023: RTÜK yine onlarca uçak biletini bu şirket aracılığıyla aldı. Sadece RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin adına şirketin 240 bin TL’lik 25 fatura kestiği görüldü. Şirket aynı yıl Türk Telekom’a 850 bin TL’lik fatura kesti.

• 2024: Sadece Ebubekir Şahin adına 366 bin TL’lik 26 fatura ile diğer RTÜK yöneticileri adına onlarca fatura şirketten kuruma iletildi. Hacettepe Üniversitesi’ne 53 bin TL’lik, İller Bankası’na 135 bin TL’lik, Türk Telekom’a 3 milyon TL’lik, Halkbank’a 3 milyon 500 bin TL’lik fatura kesildiği görüldü.