RTÜK’ün karnesi: Ayrımcılık

Haber Merkezi

AKP iktidarına yönelik eleştirel yayınlar yapan medya organlarına ağır cezalar yağdıran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) taraflı tutumu verilerle gözler önüne serildi. CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın hazırladığı veriler, Kurulun 2024 yılı karnesini ortaya koydu. 1 Ocak ila 31 Aralık 2024 dönemini kapsayan yıllık karnede muhalif medya organlarına yandaşlara kıyasla 10 kat ceza kesildiğine dikkat çekildi.

MUHALİFE CEZA YAĞDI

Rapora göre, RTÜK yıl içerisinde de muhalif medya organlarına ceza yağdırmaya devam ederken iktidara yakınlığıyla bilinen kanallara yalnızca 4 idari para cezası uyguladı. Buna karşın muhalif medya organlarına yalnızca 42 ceza kesildi. Raporda, RTÜK’ün 2024 yılında 6 uyarı, 4 katalogdan çıkarma, 5 program durdurma, 5 geçici yayın durdurma kararı verdiği belirtilirken 7 lisansın iptal edildiği aktarıldı. Rapora göre, RTÜK internet ortamında 78 içeriğin çıkarılması ve/veya erişiminin engellenmesine karar verdi.

Çalışmaya göre, muhalif medya kuruşlarının yıl içerisinde kesilen cezalar kapsamında ödemesi gereken tutar 63 milyon 50 bin TL oldu. Yandaşlara göre 10 kat daha fazla yaptırım uygulandığına dikkat çekilen çalışmada RTÜK’e ödenecek ceza tutarların oranı da 3,5 kat oldu. İktidara yakınlıklarıyla bilinen kanallara uygulanan cezalar kapsamında ödenmesi gereken tutar 18 bin 450 bin TL oldu.

Taşcı hazırladığı rapora ilişkin yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Aradaki bu 10 katlık fark iktidarın eleştirel yayıncılara bakışı, seslerini kısmaya yönelik adımları, basın özgürlüğüne karşı nasıl bir bakış geliştirdikleri biçiminde okumak gerekir. Cumhurbaşkanının CHP’li belediyelere yönelik bakanlara verdiği ‘Silkeleyin’ talimatından vazife çıkaran RTÜK Başkanı da 2024 yılında muhalif yayıncıları resmen ekonomik olarak silkeledi” ifadelerini kullandı.