RTÜK’ün rotası hep aynı isme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamunun araç kiralama ve alımlarına kısıtlama getiren 17 Mayıs 2024 tarihli genelgesi bir kez daha çiğnendi.

İktidar yanlısı yayın yapmayan gazete ve televizyon kanallarına yönelik, “İktidarın sopası gibi hareket ettiği” gerekçesiyle eleştirilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), fahiş araç kiralama ihalelerine bir yenisini daha ekledi.

19 Aralık 2024’te RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in makam aracına eşlik etmesi için 1,7 milyon TL ödeyerek araç kiralayan Üst Kurul, bu kez de 24 araç kiralanması için anlaşma yaptı. 31 Aralık 2024 tarihinde yapılan anlaşmanın da koruma aracının kiralandığı şirketle yapılması dikkati çekti.

AYNI ŞİRKET

RTÜK, 16 Aralık 2024 tarihinde araç kiralama ihalesi düzenledi. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye, idari şartnamedeki kısıtlayıcı hükümler nedeniyle yalnızca bir şirket teklif verebildi. İhaledeki tek teklifin sahibinin, “Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret” isimli şirket olduğu bildirildi. Şirketin, 19 Aralık 2024’te RTÜK’e koruma aracı kiralayan ve AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketi olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞME 47,7 MİLYON TL

AKP’li Mehmet Kaya’nın şirketi ile RTÜK arasında 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşme imzalandı. Toplam 24 aracın 24 ay süre ile kiralanmasını kapsayan ihale kapsamında imzalanan sözleşmenin bedeli, 47 milyon 702 bin 67 TL ile ifade edildi.

ARAZİ ARACI

RTÜK’ün 47,7 milyon TL ödeyerek kiraladığı araçlar, 24 ay boyunca RTÜK hizmetlerinde kullanılacak. Araçlardan yedisi, 4X4 arazi binek aracı olacak. En az 2021 model olacağı belirtilen araçların kilometresinin 50 binin üzerinde olmamasına dikkat edilecek.

***

KORUMA ARACI

2024 yılının son gününde 47,7 milyon TL’lik araç kiralayan RTÜK, 19 Aralık 2024 tarihine de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in makam aracına 12 ay boyunca eşlik etmesi için araç kiraladı. Toplam 1,7 milyon TL ödeme yapılan koruma aracının günlüğü 4 bin 734 TL’ye geldi.