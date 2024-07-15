Ruanda'da genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Ruanda'da devlet başkanı ile milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerde sandıklar kapandı ve oy sayımına başlandı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun talimatı üzerine yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 15.00'te sona erdi ve oy sayımına geçildi.

Seçimde devlet başkanının yanı sıra 80 milletvekili belirlenecek.

Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, yaklaşık 2 bin 500 sandıkta oy kullanıldı.

Seçim sonuçlarının 24 saat içinde belli olması bekleniyor.

Seçimde devlet başkanlığı için Ruanda Yurtsever Cephesi Partisi genel başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame, muhalefetteki Ruanda Demokratik Yeşiller Partisinden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana yarışıyor.

4'üncü kez aday olan Kagame, 2000'den bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor.