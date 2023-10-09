Ruanda ülkedeki tüm dizel elektrik santrallerini kapattı

Ruanda ülkedeki tüm dizel elektrik santrallerinin kapatıldığını duyurdu.

The New Times'ın haberine göre, Altyapı Bakanı Jimmy Gasore, hidroelektrik ve metan gazı elektrik santralleri kurulmasının ardından ülkedeki tüm dizel santrallerin kapatıldığını açıkladı.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu enerjinin yaklaşık yüzde 27'sini karşılayan dizel santrallerden 5 tane bulunuyordu.

Bakan Gasore, dizel santrallerin kapanmasıyla ihtiyaç duyulan enerjinin Rusumo Hidroelektrik Santrali ve Shema Metan Gazı Elektrik Santrali'nden karşılanacağını dile getirdi.

Hükümet, benzin ve mazota olan bağımlılığı bitirmek için halkı elektrikli araçları kullanmaya sevk ederken, enerjide dışa bağımlılığın büyük ölçüde bittiğini açıkladı.

Ülkede enerji üretiminde hidroelektrik santralleri başı çekerken, metan gazı ve güneş enerjisi de üretimde önemli yer kaplıyor.