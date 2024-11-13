Ruanda’da bir asker, 5 sivili öldürdü
Kaynak: AA
Ruanda Savunma Kuvvetleri (RDF) Nyamasheke Bölgesindeki silahlı saldırıda, 5 sivilin öldüğünü açıkladı.
RDF’den yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Çavuş Minani Gervais'in sabah saatlerinde Nyamasheke Bölgesindeki bir barda silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırıda 5 sivilin öldüğü, Gervais'in gözaltına alındığı ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi.
Açıklamada, RDF’nin ölenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyeleri sunuldu.