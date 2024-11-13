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Ruanda’da bir asker, 5 sivili öldürdü

Ajans Haberleri
  • 13.11.2024 15:33
  • Giriş: 13.11.2024 15:33
  • Güncelleme: 13.11.2024 15:34
Kaynak: AA
Ruanda’da bir asker, 5 sivili öldürdü

Ruanda Savunma Kuvvetleri (RDF) Nyamasheke Bölgesindeki silahlı saldırıda, 5 sivilin öldüğünü açıkladı.

RDF’den yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Çavuş Minani Gervais'in sabah saatlerinde Nyamasheke Bölgesindeki bir barda silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 5 sivilin öldüğü, Gervais'in gözaltına alındığı ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada, RDF’nin ölenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyeleri sunuldu.

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