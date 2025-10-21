Rubio ile Lavrov görüştü: Yakın zamanda Trump-Putin zirvesi olmayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de iki hafta içinde yapılması beklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Ukrayna kriziyle ilgili konuları ele almıştı.

Trump, iki ülke arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı bir "Üst Düzey Danışmanlar" görüşmesi olacağını, ardından da Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıklamıştı.

Ardından Trump, Putin ile söz konusu görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtmişti.