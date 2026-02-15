Rubio, Münih’te Avrupalı liderlere seslendi: Trump düzenine katılın

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Batı’nın emperyalist kapitalist küresel düzenindeki krize atıfla “Yıkım altında” temasıyla başlayan 62’nci Münih Güvenlik Konferansı’nda ikinci gün geride kaldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, emperyalist kapitalist sistemin çöküşünde jeopolitik bir güç olma arayışındaki Avrupa’yı Trump’ın liderliğinde “güç odaklı yeni küresel düzen inşasında” yardımcı olmaya çağırdı.

Transatlantik ittifaktaki gerilimin gölgesinde “düzenlenen 62’nci Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında “Dünyada ABD” panelinde konuşan Rubio, “ABD'yi Avrupa'nın çocuğu” olarak tanımlarken “Birlikte olmak istiyoruz ama gerekirse yalnız da yürürüz” dedi. Avrupalı liderden ABD’den bağımsızlık mesajları verildiği zirvede Avrupa ile yeni bir ortaklığa açık olduklarını söyleyen Rubio, “bu birlikteliğin ancak Washington’un çizdiği çerçevede mümkün olabileceğini” vurguladı.

Rubio, BM’nin mevcut krizlerin çözümünde yetersiz kaldığını savundu.

‘GEREKİRSE TEK YÜRÜRÜZ’

Rubio, ABD’nin yeni bir küresel düzen inşa etmeye hazırlandığını belirterek, bu sürecin Avrupa ile birlikte yürütülmesini istediklerini, ancak bunun bir zorunluluk olmadığını söyledi.

Geçmişte “iki tarafın da kontrolsüz göç gibi hatalar yaptığını” belirten Rubio, ABD’nin “bu durumu düzeltmeye çalıştığını” söyledi. Avrupa ve ABD’nin “ortak kaderi paylaştığını” kaydeden Rubio, ittifakların sadece askeri işbirliğine değil, teknolojik rekabet, tedarik zinciri güvenliği, yapay zekâ ve uzay araştırmaları gibi gelişmekte olan sektörlere de odaklanması gerektiğini vurguladı. Rubio, egemenliğin NATO uluslararası kuruluşlara devredilmesi gibi hatalar yapıldığını, buna karşılık rakip ülkelerin silahlanmalarını artırdığını ifade etti.

‘AVRUPA’NIN EVLADIYIZ’

ABD ile Avrupa arasındaki ittifakın yeniden canlandırılması gerektiğini belirten Rubio, Transatlantik ilişkiler döneminin sona geldiğine dair eleştirilerin ABD’nin hedefi olmadığını söyledi. Rubio “Biz Amerikalılar için vatanımız Batı Yarımküre’de olabilir, ancak her zaman Avrupa’nın evlatları olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.

Rubio’nun açıklamaları, Avrupalı liderlerin kıtanın ABD’ye bağımlılıktan kurtulma mesajlarının ardından geldi.

‘ABD LİDERLİĞİ KAYBETTİ’

MSC’nin cuma günü yapılan açılış konuşmasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz, konferansın sloganının “Yıkım sürecinde” olduğuna işaret ederek, bu sloganla hukuka ve kurallara dayanan uluslararası düzenin “artık mevcut olmadığını” söyledi.

Merz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ve Çin’in artan askerî iddiasının küresel dengeleri değiştirdiğini vurguladı. “ABD’nin liderlik iddiası tartışmalı, belki de artık kaybedildi” sözleriyle Washington’a açık mesaj verdi. Merz, Çin ve ABD gibi ülkelere olan bağımlılıkları azaltmak amacıyla yeni ortaklıklar kurulması gerektiğini kaydetti.

NATO'nun temel sütununun Avrupa olmasını savunan Merz, kendi hataları sonucu geçen on yıllarda ABD'ye bağımlı bir hale gelen Avrupa'nın bundan kurtulması gerektiğini ve buna uygun “yeni bir Transatlantik ortaklık kurulması” gerektiğini dile getirdi. Merz, Avrupa nükleer caydırıcılığı konusunda da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilk görüşmeleri yaptığını ifade etti.

‘KÜRESEL GÜÇ OLMALIYIZ’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa’nın gelecekte kendi güvenlik parametrelerini bağımsız biçimde belirlemesi gerektiğini söyledi. “Avrupa'nın jeopolitik bir güce dönüşmesi gerekiyor” diyen Macron, Paris'in ortak caydırıcılık için müttefikleriyle stratejik nükleer görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Avrupa'nın kısa vadeli ve temel sorunları çözmeyen anlaşmalara razı olmaması gerektiğini belirten Macron, kıtanın Rusya ile birlikte yaşamanın kurallarını kendisinin belirlemesi gerektiğini ifade etti. Macron, bağımsız ve daha güçlü bir Avrupa’nın “ABD dâhil tüm müttefikleri için faydalı olacağını” savundu.

Macron, Trump’ın Ukrayna’da barış sağlama isteğini desteklediğini belirtirken “Avrupalılar olmadan barış olmayacak. Masada biz olmazsak, Ukraynalılar da olamayacak” dedi.

BREXIT İNGİLTERESİ DEĞİL

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması ve Avrupa'nın “daha Avrupalı NATO” oluşturmak için birlikte ilerlemesi gerektiğini bildirdi. Ülkesinin artık “Brexit yıllarının İngilteresi olmadığını” belirten Starmer, “Avrupa olmadan İngiltere'nin güvenliği, İngiltere olmadan da Avrupa'nın güvenliği olamaz” dedi.

Ülkesinin bu yıl Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu bölgelerine uçak gemisi görev grubu göndereceğini duyuran Starmer, grubun, “HMS Prince of Wales” komutasındaki gemiler tarafından yönetileceğini ve “ABD, Kanada ve diğer NATO müttefikleriyle hareket edeceğini” aktardı.

***

MÜNİH’TE SURİYE TOPLANTISI: ABDİ, MACRON VE RUBİO İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Kuzey ve Doğu Suriye Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’nin de katıldığı Rubio ile yapılan görüşmede tarafların, Suriye’deki “entegrasyon anlaşmasının uygulanmasını” ele aldığı bildirildi. Rubio ile görüşmenin “yapıcı” olduğunu açıklayan Abdi, Macron görüşmesine ilişkin de “Fransa’nın istikrarı destekleme ve terörizmle mücadele konusundaki kararlı duruşunu takdir ediyoruz” dedi.