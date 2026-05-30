Rubio, Tom Barrack'ı savundu: Başkanın ekibinin vazgeçilmez bir üyesidir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevi sona eren Tom Barrack'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rubio, Barrack'ın Suriye konusunda "kilit irtibat noktası" olmaya devam ettiğini, Irak konusunda da güvenilir bir danışman olduğunu belirtti.

Rubio, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda her zaman kilit bir irtibat noktası olmuş ve olmaya devam etmektedir; aynı zamanda Irak konusunda da güvenilir bir danışman konumundadır.

O, sadece Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz olarak değil, aynı zamanda Başkan’ın Suriye hükümetiyle stratejik iş birliğini ilerletirken ve Irak’taki yeni hükümetle çalışmalarımıza başlarken de hayati bir rol oynamaya devam edecektir.

O, Başkanın ekibinin vazgeçilmez bir üyesidir, tam güvenim vardır ve Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaları yürütmeye devam etme konusundaki istekliliği, Amerikan halkının yararınadır."