Ruhi Su Kültür ve Sanat Günleri

Yunis ALAÇAM

Gazhane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği işbirliği ile “Su’yun İzinde Yarım Asır: Ruhi Su Kültür ve Sanat Günleri”ni 19-22 Eylül arasında Müze Gazhane ve İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenliyor.

Usta sanatçının anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında üç gün boyunca atölye, söyleşi ve konserler gerçekleşecek. Ruhi Su Dostlar Korosu’nun 50’nci yılına özel hazırlanan program, koronun İsmail Hakkı Demircioğlu, Mercan Erzincan, Emin İgüs ve Sadık Gürbüz ile birlikte vereceği konserle sona erecek.

“Su’yun İzinde Yarım Asır: Ruhi Su Kültür ve Sanat Günleri”nin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.