Ruhi Su’nun izinde 15 yıl: Dostlar Müzik Topluluğu Şişli’de sahne alacak

İnsan, sevgi, emek ve dünya temalarını merkeze alan müzik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Dostlar Müzik Topluluğu, 15. yılını bir konserle karşılıyor. Topluluk, bu özel yılı türkülerin eşlik ettiği bir sahne buluşmasıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Ruhi Su ve Sümeyra Çakır’ın müzik ve sanat yaklaşımından ilham alan topluluk, kuruluşunun 15. yılını son dönem şefi Emine Çolak yönetimindeki koro ile sahneye taşıyacak.

ÜCRETSİZ VE HALKA AÇIK GERÇEKLEŞECEK

Konser, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Şişli’de bulunan Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Divriği Kültür Derneği ve Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik ücretsiz ve halka açık olacak. Etkinliğin sunuculuğunu Özlem Çuhadar üstlenecek.

Organizasyon kapsamında, topluluğun geçmişinden bugüne uzanan müzik birikimi türkü repertuvarı üzerinden dinleyiciyle buluşacak.

Etkinliğe, hem Ruhi Su ve Süreyya Çakır’ın sanat mirasına ilgi duyanlar hem de topluluğun çalışmalarını yakından takip edenler davet edildi.

Dostlar Müzik Topluluğu, 15 yıllık yolculuğunu sahnede yeniden kurarken, bu geleneğin içinden geçmiş tüm isimleri ve dinleyicileri aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.