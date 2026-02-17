Ruhi Su’nun mirası sahneye taşınıyor

Kültür Sanat Servisi

'Mahsus Mahal: Ruhi Su’ya Saygı' konserinin prömiyeri 24 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoyumu’nda. Güvenç Dağüstün, Eylem Pelit ve Derya Alabora’yı ilk kez ENKA Oditoryumu’nda bir araya getiren konser, Ruhi Su’nun sanatsal, kültürel ve insani mirasını; müzik, söz ve görselliğin buluştuğu bütünlüklü bir sahne deneyimine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Ruhi Su’nun halkın sesiyle yoğrulmuş derin müziği, çağdaş ve özgün bir anlatılı konser formatıyla yeniden hayat buluyor. Bu özel konserde Güvenç Dağüstün, eserleri opera kökenli derinlik ve güçlü bir yorumla seslendirirken, bas gitarist ve besteci Eylem Pelit, tüm müzikal düzenlemelerini üstlendiği eserleri ilk kez yalnızca elektrik bas eşliğinde sahneye taşıyacak.

Eserlerin hikâyeleri, Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Su’nun katkılarıyla özel olarak hazırlanırken, anlatı, sahnede Derya Alabora’nın sözü ve sesiyle güçlenecek. Ekrana yansıtılacak arşiv belgeleri ve görsel materyaller ise, sahnedeki anlatıyı güçlü bir hafıza katmanıyla tamamlayacak.