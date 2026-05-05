Ruhi Su’ya sahnede yeniden hayat: 'Mahsus Mahal' İzmir’de izleyiciyle buluşacak

Türk halk müziğini opera disipliniyle harmanlayarak bir ekol yaratan Ruhi Su'nun sanatsal mirası, çağdaş bir sahne yorumu ile yeniden hayat buluyor.

“Mahsus Mahal – Ruhi Su’ya Saygı” adlı proje, İstanbul’un ardından bu kez İzmir’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 13 Mayıs saat 20.30'da İzmir Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek gösteri, Ruhi Su’nun müzik ve düşünce dünyasını farklı disiplinlerle bir araya getirerek yeniden yorumluyor.

Bariton Güvenç Dağüstün, bas gitarist Eylem Pelit ve oyuncu Derya Alabora’yı bir araya getiren proje; müzik, anlatı ve görsel tasarımı bir araya getiren özgün bir sahne deneyimi sunuyor.

Metni Güvenç Dağüstün tarafından kaleme alınan, anlatımı Derya Alabora’nın üstlendiği projede tüm müzikal düzenlemeler Eylem Pelit’e ait.

Yalnızca bas gitar üzerine kurulu müzikal yapı, türkülerin sözünü ve anlatıyı merkeze alarak güçlü ve sade bir ifade yaratıyor.

Şair Metin Altıok’un Ruhi Su’nun ardından yazdığı şiir ise bu proje için Eylem Pelit tarafından bestelendi.

Bu yönüyle “Mahsus Mahal”, bir anma olmanın ötesine geçerek yaşayan bir sahne üretimi olarak öne çıkıyor. Görsel tasarımı Emel Keleşoğlu’nun imzasını taşıyan proje, izleyiciye müzik ve anlatının iç içe geçtiği bütünlüklü bir deneyim sunuyor.