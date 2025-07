Ruhlara kanat takmak için müzik yapıyoruz

Tuğçe ÇELİK

Alman atmosferik doom, neofolk ve dark metal sahnesinin kült ismi Empyrium'un 5-6 Eylül'de Türkiye’de vereceği konserler organizasyon şirketi tarafından lojistik gerekçelerle ertelendi. Markus Stock ve Andreas Bach tarafından 1994’te Almanya’da kurulan grup Türkiye’de de hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip.

Son olarak 2018’de İstanbul ve Ankara’da dinleyicisiyle buluşan Empyrium'un kurucusu Markus Stock ile grubun müzikal yolculuğunu konuştuk.

Röportajı yaptıktan sonra konserin gerçekleşmeyeceği haberini aldık.

“Bir sanatçı olarak ‘zamanın ruhu’ndan ve güncel siyasi tartışmalardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Bizim müziğimiz tamamen ruhsaldır. Ruhunuza kanat takmak için vardır. Karanlık saatlerde teselli ve arınma sunmak içindir. Orada bir yerlerde aynı hissi paylaşan insanlar olduğunu bilmek içindir. Empyrium’un özü tamamen zamansızdır” diyen Stock doğanın üretimlerini nasıl etkilediğini anlattı.

Markus Stock’a Türkiye’deki dinleyicilerle buluşmak için neden 7 yıl geçmesi gerektiğini sorduğumda doğru zamanın geldiğini söyledi. Stock, “2016 ve 2018 yıllarında İstanbul’daydık. Hem Türk hem de İranlı dinleyicilerimize çaldığımız o iki konserden harika anılarımız var. Ancak birçok sorumluluğumuz var. Şu an dört grupla birlikte (Empyrium, The Vision Bleak, Sun Of The Sleepless ve Gráb) müzik yazıyor ve sahne alıyorum. Ayrıca her yıl yaklaşık 20-30 albümün yapım, miksaj ve/veya mastering süreçlerini üstlendiğim yoğun bir müzik stüdyosu mühendisiyim. Bunların yanı sıra çocuklu bir aileye sahip bir birey olarak özel sorumluluklarım da var. Yani her şeyin yeniden uyum içinde ilerleyebilmesi için doğru zamanı bulmak gerekiyordu” diye konuştu.

FARKLILIKLAR ENERJİ YARATIR

Empyrium’un müziğini içe dönük olarak gördüğünü söyleyen sanatçı, iç gözlemin müzik üzerindeki etkisine dikkat çekti. Stock, yaptıkları müziği şöyle değerlendirdi: “İç gözlem zaman zaman yoğunlaşabilir ama her zaman öz benliğimiz, duygularımız ve içinde yaşadığımız dünyayı algılayış ve işleyiş biçimimizle ilgilidir. Hiçbir zaman tipik rock/metal klişeleriyle ilgili değildir. Bestecilik açısından da enerji etkileşimi oldukça önemlidir. Yumuşak ve duru bölümler, duygusal yoğunlukla taşan kısımlara el verir. Farklılıklar enerjiyi yaratır. Gerçek hayatta da olduğu gibi.”

Stock, doğa fotoğrafçılığında da uzmanlaşmış bir isim. Bu yıl Avrupa’nın önemli doğa fotoğrafçılığı etkinliklerinden birinde konuşma yapacağını söylüyor gururla ve şöyle devam ediyor: “Fotoğrafçılıkta benim için en önemli şey süreçtir: Sabahın erken saatlerinde, etrafta kimse yokken doğada olmak... Sadece sen, dağılmış sis, orman, kameran... Kompozisyonlar bulmak, ormanın atmosferini içine çekmek, güç ve ilham toplamak, insanlara gerçek dışı gibi gelen karelerle eve dönmek; çünkü birçok insan doğada böyle koşullarda hiç bulunmamış oluyor, o özel yerleri, büyülü ormanları tanımıyorlar. Aynı zamanda insanlara ‘Rhön’ adını verdiğimiz memleketimizin mutlak güzelliğini göstermek için harika bir yol. Ve burada Empyrium’la olan bağ tekrar kurulmuş oluyor.”

***

ROMANTİK DÖNEMLE ŞEKİLLENEN ESERLER

Müzik tarihinde duygusal coşkunlukların damgasını vurduğu romantik dönemin etkisini içeren eserler ürettiklerini kaydeden Stock, kullandıkları temaları ve etkilendikleri isimleri anlattı: “Empyrium’un sanatının romantik dönem eserleriyle yüzde 100 örtüştüğünü düşünüyorum. Özellikle Almanya’dan Eichendorff ve Hermann Hesse gibi yazarlar ile İngiltere’den Lord Byron, Keats ve Shelley gibi isimlerin edebiyatı; ayrıca C.F. Friedrich, Julius Klever ve Kittelsen gibi ressamların romantik tabloları... Onların eserlerinde de Empyrium’da gördüğüm aynı temaları görüyorum: Melankoli, yalnızlık, içsel yolculuk, geçmişe duyulan özlem, nostalji, anlamlı ve yoğun bir hayat arayışı ile doğa ve kültürel köklerimizle kurulan derin bağ.”