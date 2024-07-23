Ruhsat alamayan AKP'li başkanın eşi belediyeyi bastı, tehditler savurdu

Otel ruhsatı onaylanmayan AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın eşi Nesim İba, Edirne Belediyesi'ni bastı. Bilgisayarları tahrip eden İba'nın İmar Müdürü'nü tehdit ettiği belirtildi.

AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın eşi Nesim İba otel ruhsatı alamayınca, Edirne Belediyesi'ndeki İmar ve Şehircilik Müdür vekilinin odasını basarak bilgisayarları dağıttı, tehditler yağdırdı.

Sözcü'den Cem Özkeskin'in haberine göre, AKP'li Belgin İba, 31 Mart yerel seçimlerinde Edirne Belediye Başkan adayıydı. İba seçimi kaybedince tekrar il başkanlığına döndü. Belgin İba’dan önce il başkanvekilliği görevinde bulunan Nesim İba’nın ise inşaat şirketi var. İba 2016’da aldığı arsaya yurt yaptırdı. 2019’a kadar devam eden süreçte burası yurt olarak işletildi. 2019’da eğitime ara verilince İba burayı otele çevirmeye karar verdi.

Belediyeye otel ruhsatı almak için başvuran Nesim İba'ya imar planı otele uygun bulunmadığı için ruhsat verilmedi. Bunun üzerine İba belediyeden pansiyon ve konaklama tesisi ruhsatı aldı. Bu ruhsat da otelini yasal hale getirmedi, çünkü oteli 75 odadan oluşuyor. Pansiyon ve konaklama tesislerinde yönetmeliğe göre en az 3 en fazla 25 oda bulunması gerekiyor. İba bir süre otel ruhsatı olmamasına rağmen işletmeyi sürdürdü.

BAKANLIK TALİMAT VERDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesisi ve pansiyonlar için yeni bir yönetmeliğe gitti. Bu yönetmelikle belediyeden pansiyon ruhsatı alan işletmelerin 3 ay içerisinde bakanlıktan da onay almaları istendi. 2 Temmuz 2024’te Edirne Belediyesi’ne onay almayan işletmelerin kapatılması için ivedi talimat gitti. Bu işletmelerin arasında Nesim İba’nın oteli de var. Bu durum otel yetkililerine bildirildi.

16 Temmuz 2024 Salı günü sabah 10.00 sıralarında Nesim İba, Edirne Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdür Vekili Dinçer Asar’ın odasına girdi. Sinir krizi geçiren İba "Eğer bana onay vermezsen bu odadan çıkmam” dedi. Odadaki bilgisayarlara zarar verip küfürler yağdıran İba, Dinçer Asar’ın emniyetteki ifadesine göre belindeki kabarıklığı sürekli göstererek silahlı tehdit imasında da bulundu.

16 MİLYON LİRALIK TEŞVİKİ ALAMAMIŞ

Nesim İba’nın iddiaya göre bakanlıktan otel için 16 milyon liralık teşvik de kazandı. Fakat otel ruhsatı alamadığı bu teşviki elde edemedi. Belediye kaynaklarına göre sinir krizinin bir nedeni de bu. İba’nın odada sinir krizi geçirdiği anlara dair konuşmasında bu 16 milyon liralık kısım da geçiyor.