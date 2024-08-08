Ruhsatlı evler yıkılmak istendi, yurttaş durdurdu

Haber Merkezi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Antik Kent Sitesi'nde bazı evler tebligat gönderilmeden yıkılmak istendi. Site ağır hasarlı olmadığı gibi rezerv alanda da değil. Ev sahipleri, valiye ulaşarak yıkımı durdurdu. Duvar'ın haberine göre, Antik Kent Sitesi'ndeki bazı villalar, rezerv alanda olmamasına rağmen kepçe gönderilerek, yıkılmak istendi. Yıkıma gerekçe ise ruhsat olmaması gösterildi. Yıkım, villa sahiplerinin valiliğe ulaşmasıyla durduruldu.

Valilik, belediyenin ruhsatı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirmemesinden dolayı hata olduğunu söyledi. Sitede evi olan Ali Ceylan, “Benim evim rezerv alanda değil. Orta hasarlı, tadilat ruhsatı aldım, tadilatını bitirdim ama daha geçmedim. Yıkım ekibi geldiğinde bekçi aradı. Ben de valiyle görüştüm, durumu anlattım. Belediye, ruhsatı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirmediği için hata olduğu söylendi. Böyle hata mı olur” diye sordu. İddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan, yıkım işlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) baktığını söyledi. AFAD ise cevap vermedi.