Ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan şahıslara ceza

Aydın’ın Söke ilçesinde ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 2 kişiye toplam 5 bin 728 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi’nde şok yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre o esnasında K.Y. ve F.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan kontrolde 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere, 2521 sayılı kanunun 13. maddesine istinaden kişi başı 2 bin 864 TL idari yaptırım cezası uygulandı.



Ele geçirilen av tüfekleri Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.