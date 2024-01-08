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Ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan şahıslara ceza

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 10:03
  • Giriş: 08.01.2024 10:03
  • Güncelleme: 08.01.2024 10:04
Kaynak: İHA
Ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan şahıslara ceza

Aydın’ın Söke ilçesinde ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 2 kişiye toplam 5 bin 728 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi’nde şok yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre o esnasında K.Y. ve F.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan kontrolde 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere, 2521 sayılı kanunun 13. maddesine istinaden kişi başı 2 bin 864 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Ele geçirilen av tüfekleri Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. 

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