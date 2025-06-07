Ruhsatsız beton santralına göz yumuyorlar

HABER MERKEZİ

Muğla Bodrum’daki Kaleyıkığı Mevkii’ndeki mera alanında ruhsatsız çalışan beton santralı için dün Bodrum Kent Konseyi, TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve MUÇEP tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Yapılan açıklamada, santralın Gölköy sahiline yalnızca 2 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Santrala zeytinliklerinde çok yakın bir mesafede olduğu kaydedilerek özetle şu ifadeler yer aldı:

“Oysa Zeytincilik Kanunu, zeytinliklere 3 kilometre mesafede yalnızca zeytin işleme tesislerinin bulunabileceğini açıkça belirtmektedir. Ayrıca tesisin 750 metre uzağında doğal sit alanı, sınırında ise arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. 100 metre mesafede yerleşim yerleri olmasına rağmen proje tanıtım dosyasında bu gerçekler gizlenmiş, gerekli çevresel değerlendirmeler yapılmamıştır.Açtıkları sayısız kuyularla su kaynaklarını da tehdit etmektedir. Yaşam alanlarımızı tehdit eden bu anlayışı kabul etmiyoruz.”