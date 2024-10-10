Ruhsatsız büfeye formül arayışları!

Ümraniye Atakent’teki Misak-ı Milli Parkı içine yapılan büfe tepkilere neden oldu. Çevre aktivisti Bulut Can Okuducu, büfenin akıbeti ve ruhsatlı olup olmadığına dair CİMER üzerinden sorular sordu. Verilen yanıtlarda üç kez ‘‘ruhsat kayıtlarına rastlanılmamıştır’’ denildi. Ancak dün gelen yanıt şaşkınlık yarattı. Bu kez verilen yanıtta ‘‘Konuyla ilgili tespitler yapılmış olup, idari işlemler devam etmektedir’’ denildi. Okuducu ‘‘Ruhsat kaydına rastlanamayan yerde şimdi de idari işlemler devam ediliyor deniyor. Burasını ruhsata uygun hale getirecek formül mü arıyorlar? Her yeşil alana bir bahane bulup belediye hizmet alanı diyerek çeviriyorlar, sonra onu da birilerine peşkeş çekiyorlar’’ dedi.

HUKUKİ ALTYAPISI YOK

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü de olan Okuducu, park içindeki büfenin yapımına ilişkin "Önce küçük bir inşaat başladı. Bunun ardından belediyeye bir yazı yazdık ve dedik ki ‘Burada beton zemin üzerine ahşap bir kulübe yapıldı. Bu kulübe ne için yapılmıştır?’ Belediyeden bize ‘Büfe olarak değerlendirilecektir’ yanıtı geldi. Ben de yazı geldiğine göre resmi prosedürü de yapacaklardır diye düşündüm ancak öyle olmadı. Bir süre kapalı kaldı ve 1 yıl önce açılarak büfe olarak işletilmeye başladı’’ dedi.

Bunun üzerine bir ay önce yeniden CİMER’e yazarak büfenin akıbetini sorduğunu anlatan Okuducu, şöyle devam etti: ‘‘Yanıt olarak Ümraniye Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden şöyle bir yanıt geldi: ‘Şikâyetinize istinaden arşiv kayıtlarımızda yapılan incelemede ruhsat kaydına rastlanamamıştır’ denildi. O zaman niye mühürlemediniz? Böyle bir şey var mı? Bir yıldır bu büfe ruhsatsız çalıştırılıyor. Park içinde küçük bir büfe ve sadece Misak-ı Milli büfe yazıyor, kimin işlettiğini de bilmiyoruz. Yine bir akıl tutulması yaşanıyor. Buradaki mesele Ümraniye’deki Sinpaş Gökorman sitesi gibi aslında. O site de daha yapılırken ve yeşil alanın etrafını kapatırken belediyeye yazdık, ‘yeşil alan işgal ediliyor’ dedik. İlçede kolej, muayene istasyonları da belli yöntemlerle yeşil alanları işgal ediyor. İhbarda bulunuyoruz ama müdahale yok. Çünkü danışıklı dövüş var. Göstermelik, hukukun arkasından dolaşmak için tüm yöntemler deneniyor. Dün CİMER üzerinden yaptığım başvuruya ‘idari işlem devam ediyor’ yanıtının gelmesi de ilginç. Sanırım ruhsata uygun hale getirilecek formül aranıyor. Buradaki küçük bir büfe bir süre sonra restoranta dönüşebilir. Buranın hukuki bir altyapısı yok. Devamı geleceğini düşünüyorum, bir süre sonra parkı gasbedecekler. Orası bir süre sonra ticari işletmeye dönecek. Her yeşil alana bir bahane bulup zaten belediye hizmet alanı diyerek çeviriyorlar, sonra onu da birilerine peşkeş çekiyorlar.’’