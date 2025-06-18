Ruhsatsız santralda keşif

Haber Merkezi

İzmir’in Aliağa ve Foça ilçelerinde 2014 yılında kurulan ve mahkeme kararlarına rağmen faaliyetlerini sürdüren İzdemir Termik Santralı-II’ye karşı yeni dava açıldı. Avukat İpek Sarıca, dava kapsamında yeni bir keşif ve bilirkişi gözlemi yapılacağını söyledi.

MA’ya konuşan Sarıca, ‘‘Bunun için de 282 bin TL istediler. Bu miktarın karşılanması imkansız. Çevre davalarında ücretlerin bu kadar yüksek olmasının nedeni hakkınızdan vazgeçmemizi istemeleri. Santrale karşı verilen mücadele bundan sonra da devam edecek’’ dedi.