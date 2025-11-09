Rui Costa yeniden başkan: “Mourinho’yla konuşmadım, iyi ki de konuşmadım”

Benfica’da yapılan başkanlık seçimlerinde kulübün efsane ismi Rui Costa, üyelerin büyük desteğiyle koltuğunu korudu. 93 bin 81 üyenin oy kullandığı seçimde Costa, rakibi Joao Noronha Lopes karşısında oyların yüzde 65,9’unu alarak ikinci kez başkan seçildi.

Portekiz futbolunun unutulmaz 10 numarası, seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı: “Bu büyük sorumluluğu taşımaktan onur duyuyorum. Bu göreve layık olmak için elimden geleni yapacağım. Oy oranı beni gururlandırdı, ama aynı zamanda yükümü de artırdı.”

Costa, yeniden seçilmesinin ardından gazetecilerin Jose Mourinho sorusuna da dikkat çekici bir yanıt verdi: “Henüz Mourinho’yla konuşmadım. İyi ki de konuşmadım; konuşmuş olsaydım bu iyiye işaret olmazdı.”

MESAFEYİ KORUYORUZ

Bu sözlerle hem esprili hem de mesaj yüklü bir çıkış yapan Rui Costa, teknik direktörle aralarındaki profesyonel mesafeyi koruduklarını ima etti. Benfica’da gözler şimdi Mourinho’ya çevrilmiş durumda. Takım, sezona beklentilerin altında bir başlangıç yaptı; taraftarlar ve yönetim, Portekizli teknik adamın performansının yeniden değerlendirileceği görüşünde.

Kulübün yeni dönemdeki önceliği, hem mali disiplini sürdürmek hem de Mourinho yönetimindeki kadroyu Avrupa arenasında yeniden zirveye taşımak olacak. Costa’nın mesajı net: “Sorumluluk büyüyor, Benfica yeniden doğmalı.”