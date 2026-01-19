Rui Costa’dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş’tan ayrılmak istediğini ileten Rafa Silva’nın geleceği netleşmeye başlarken, Portekizli yıldız için Benfica cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Rui Costa, deneyimli futbolcuyla ilgili sessizliğini bozdu.

HABERLERİ DOĞRULADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında Benfica’nın Rafa Silva için girişimde bulunduğunu doğrulamış ve “Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından iki kulüp arasında temasların başladığı öğrenildi.

Benfica Başkanı Rui Costa, ligde 2-0 kazanılan Rio Ave maçının ardından Portekiz basınından CMTV’ye kısa bir değerlendirmede bulundu.

Taraftarla yaptığı sohbet sırasında yöneltilen “Rafa Silva’ya güveniyor musunuz?” sorusuna Costa, “Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum” yanıtını verdi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Benfica’nın eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için süreci hızlandırdığı ve Rafa Silva ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı da öne sürüldü.