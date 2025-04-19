Rümeysa Öztürk'ün kefaletle bırakılma talebi reddedildi

ABD'de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 2 haftadan fazladır tutulduğu Louisiana eyaletinde bugün göçmenlik mahkemesine çıkarıldı.

Basına kapalı yapılan duruşmada, Öztürk'ün avukatları, Trump yönetiminin, Gazze'deki saldırılara ilişkin öğrenci gazetesine yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle müvekkillerini gözaltına alma ve sınır dışı etme girişiminde bulunduğunu belirterek Öztürk'ün kefaletle bırakılmasını talep etti.

İç Güvenlik Bakanlığı avukatları ise Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasının ‘uçuş’ ve ‘toplum açısından tehlike’ riski bulunduğunu savunarak, kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.

Göçmenlik yargıcı, Öztürk'ün kefaletle bırakılması talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.