Rus askeri uçağı Japonya hava sahasını ihlal etti

Japonya hükümeti, bir Rus askeri devriye uçağının Japon hava sahasını ihlal etmesi üzerine Rusya'ya protesto notası gönderdi.

Resmi Kyodo haber ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya'ya ait "IL-38" devriye uçağı Japon hava sahasını 3 kez ihlal etti.

Devlet televizyonu NHK, ihlallerin Hokkaido bölgesinin kuzeybatısındaki Rebun Adaları civarında meydana geldiğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığı ise ihlaller sonrasında havalanan Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) uçağının uyarı niteliğinde işaret fişeği kullandığını duyurdu. Isı ve ışık yaydığı bilinen "işaret fişeklerinin" Öz Savunma Kuvvetlerince (SDF) karşı önlem niteliğinde uyarı amacıyla fırlatıldığı belirtildi.