Rus askerleri ‘boru hatlarından’ saldırdı

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Ukrayna’nın işgali altındaki Kursk bölgesini geri almak için geniş çaplı operasyon başlatan Rus ordusu, Ukrayna birliklerini kuşatmak için “boru hatlarını” kullandı.

Rus askeri blog yazarları, özel kuvvetlerin Ukrayna askerlerini Rusya’daki Kursk bölgesinden çıkarmak için başlatılan saldırı kapsamında Ukrayna güçlerini şaşırtmak amacıyla Sudzha kasabası yakınlarındaki bir doğalgaz boru hattında kilometrelerce ilerlediğini söyledi.

Askeri blog yazarı Yuri Podolyaka, Rus özel kuvvetlerinin yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki bir doğalgaz boru hattını kullanarak Ukraynalıları kuşattığını öne sürdü. İddiaya göre, askerler birkaç gün borunun içinde kaldıktan sonra Ukrayna kuvvetlerini arkadan vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kursk bölgesinde Lebedevka köyünü, Novenkoye ve Donetsk bölgesinde de Konstantinopol yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.