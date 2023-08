Rus basını: Wagner liderinin içinde olduğu uçak düştü

Rusya’da Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel jet, Moskova’nın kuzeyinde düştü.

Uçakta 10 kişi olduğu bildirilirken, TASS haber ajansı, bir süre önce 25 bin kişiyle Rusya'da orduya karşı ayaklanma başlatan Wagner adlı paralı asker grubunun lideri Yevgeni Prigojin'in de yolcu listesinde olduğunu belirtti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Tver bölgesinde özel uçağın düştüğünü, 10 kişi öldüğünü duyurdu.

Yetkililer, yolcular arasında Prigojin adında bir kişinin de bulunduğunu belirtirken daha fazla ayrıntı vermedi.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere düştükten sonra alev aldığı görüldü.

❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.



All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh