Rus diplomattan Suriye uyarısı: Cihatçılar başka yerlere taşabilir

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere gündemdeki uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye’nin kaderine Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini kaydeden Buravov, "Komşu ülkelerin eylemleriyle durumun daha da kötüleşmemesi için sorumluluk göstermeleri gerektiğine inanıyorum" dedi. Yıl sonu değerlendirme toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Buravov, Rusya’nın Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgularken, komşu ülkelere yönelik eleştirilerini dile getirdi.

İŞGALCİ İSRAİL’E MESAJ

Golan Tepeleri’ni işgal eden ve son dönemde Suriye içinde askeri operasyonlarını artıran İsrail’e atıfta bulunarak, "Suriye'nin komşu ülkelerine, ülkenin toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak hareketlerden kaçınmaları gerektiğini söylüyoruz. İsrail’i kastediyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün İsrail tarafından tehlike altında olduğunu ifade eden Buravov, Suriye'nin küresel ve bölgesel güçler ile vekil aktörler arasında bir güç paylaşımına sahne olduğunu kaydetti.

KREMLİN HTŞ İLE TEMAS HALİNDE

Rusya'nın Tartus'taki deniz üssü ve Hmeymim'deki hava üssü dahil olmak üzere Suriye'deki askeri varlığının geleceği hakkında HTŞ’nin oluşturduğu yönetimle temas halinde olduklarını belirten Rus diplomat, sürecin pek çok gelişmeye gebe olduğunu vurguladı.

Rusya’nın Suriye’deki askeri üsleriyle ilgili olarak yeni Şam yönetimiyle müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Buravov, "Görüşmelerin seyrine göre gerekli adımlar atılacak" dedi.

"TÜRKİYE'YLE MENFAATLER ÇAKIŞMAMALI"

Türkiye ile Rusya arasındaki çıkar farklılıklarına değinen Buravov, iki ülke arasında Suriye özelinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Astana Süreci’nde daha önceki çözüm girişimlerinin başarıya ulaşmadığını hatırlatan Buravov, "Bu yeni koşullarda hem ikili temaslar hem de farklı formatlardaki görüşmeler devam ediyor. İki ülkenin menfaatlerinin çarpışmaması için bazı istişareler yürütülüyor ve bu çalışmalar sürecek. Sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz" dedi.

"CİHATÇILAR KABUĞUNDAN ÇIKABİLİR"

İdlib’teki cihatçıların küresel güç merkezlerinin desteklemesi ve yol vermesiyle 11 günde Şam’ı almayı başardıklarını kaydeden Rus konsolos, bu ülkede hedeflerine ulaşan radikal İslamcı köktendinci cihatçıların başka ülkelere de yönelme tehlikesi olduğunu kaydetti. Rusya’nın dünyanın pek çok ülkesinden gelen cihatçıların Suriye dışına çıkarak başka ülkelere yönelmesinden endişe ettiğini vurguladı.