Rus donanma müfrezesi Küba'ya vardı: ABD'den açıklama

Küba Dışişleri Bakanlığı, 3 gemi ile 1 nükleer denizaltıdan oluşan Rus donanma müfrezesinin ülkeye vardığını duyurdu. ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığını ifade etti.

Küba hükümeti, Rusya'dan hareket eden 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının ülkedeki limana vardığını bildirdi.

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran'da başkent Havana'daki limanda demirleyeceği kaydedildi.

İki ülke arasındaki tarihi dostluğun hatırlatıldığı açıklamada, Rus denizcilerin, Devrim Donanma Komutanlığı ve Havana Valiliğine nezaket ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Rus donanma müfrezesinin limana yaklaşmanın ardından Devrimci Silahlı Kuvvetler, San Carlos de La Cabana Kalesi'nden top ateşiyle filoyu karşıladı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamada, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan 6 Haziran’da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır" denilmişti.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Rus donanma birliğini oluşturan gemilerin Gorshkov fırkateyni, filo tankeri Pashin, kurtarma römorkörü Nikolai Chiker ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan olduğu belirtilmişti.

Küba'yı en son Amiral Gorshkov Fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu 25 Haziran 2019'da ziyaret etmişti.