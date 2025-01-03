Rus gazı kesildi kazanan ABD

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Ukrayna üzerinden Avrupa’ya Rus gazının tedariki, Kiev’in anlaşmayı yenilemeyi reddetmesiyle çarşamba günü kesildi. Ukrayna yönetimi, Rus ekonomisine darbe vurmayı planlarken Avrupa’nın enerji ihtiyacını nasıl sağlayacağı merak konusu.

Ukrayna’nın gaz şirketi Naftogaz, Rus enerji devi Gazprom’la vardığı 5 yıllık anlaşmayı yenilemeyi reddederken anlaşmanın süresi 2025’in ilk günü doldu. Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuschenko, “Rus gazının akışını durdurduk. Bu tarihi bir olay. Rusya tüm pazarlarını kaybediyor, ekonomik kayıpları olacak” dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, daha önce ülkesinin Rusya’ya “kanları üzerinden milyarlarca dolar ek gelir elde etme fırsatı vermeyeceğini” belirtmiş, “AB’ye gerekli önlemleri alması için 1 yıl süre verdiğini” söylemişti.

HEDEF RUS EKONOMİSİ

Kiev’in bu adımıyla Rusya önemli bir pazar kaybetse de bu taraflar için iki ucu keskin bir bıçak. Ukrayna sözleşmenin yenilenmemesiyle kaybının yıllık 800 milyon dolar olacağı tahmin edilirken Rusya ise yaklaşık 6 milyar dolar gelirden mahrum kalacak. Ukrayna, bu gelirin zaten çoğunun transit hatlara harcandığını iddia ediyor. Rusya’nın kaybı ise, savaş boyunca başta Çin olmak üzere Asya’daki artan enerji ticareti sayesinde daha az hissedilir olacak.

Rusya ve Sovyetler Birliği, yarım yüzyıl boyunca Avrupa gaz pazarının önemli bir bölümünü oluşturarak yüzde 35’e kadar ulaştı. Ancak Ukrayna Savaşı ile Rusya’ya yönelik yaptırımlar bu durumu değiştirdi. Öte yandan Avrupa için ucuz Rus gazı arzının kaybı büyük bir ekonomik yavaşlamaya, enflasyonda artışa ve yaşam maliyeti krizinin kötüleşmesine yol açtı. Avrupa ülkeleri bu süreçte Norveç, Katar ve ABD gibi ülkelerden LNG alımına yöneldi.

KİMLER ETKİLENECEK?

Avrupa Komisyonu, kıtanın doğalgaz altyapısının “Rusya kaynaklı olmayan gazı alternatif rotalarla tedarik etmek için yeterince esnek olduğu” görüşünde. 2023 sonu verilerine göre, boru hatları ile Ukrayna üzerinden Avrupa’ya taşınan Rus gazı miktarı 2023’te, 2022’ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe geriledi. Son adımla birlikte Rusya’nın payı yüzde 10’un altına düştü.

Savaşın başından bu yana Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığı önemli ölçüde azalsa da Rus gazının kesilmesi, başta Macaristan, Slovakya, Çekya, Avusturya ve AB üyesi olmayan Moldova olmak üzere Avrupa’da enerji krizine yol açabilir.

Avusturya, gazının çoğunu Ukrayna üzerinden Rusya’dan alıyordu. Slovakya ise bu rota üzerinden yılda yaklaşık 3 milyar metreküp gaz alıyordu, bu da talebinin yaklaşık üçte ikisine denk geliyordu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, çarşamba günü yaptığı açıklamada, tedarikin ülkesine yüz milyonlarca dolarlık transit geliri ve diğer gaz ithalatında daha yüksek bir ücret maliyeti çıkaracağını söyledi. Fico, bunun Avrupa çapında fiyatların artmasına da yol açacağını söyledi.

Rusya’nın gaz sevkiyatını durdurmasından en çok etkilenen ülke ise Moldova oldu. Moldova’nın doğusundaki özerk bölge Transdinyester’de gaz krizi yaşanmaya başladı. Yetkililer, ülke genelinde ısıtma sistemlerini kapattı. Sadece hastanelerin ve kritik altyapıların ısıtılacağı açıklandı.

Görsel: AA

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ALTERNATİFLER NELER?

Ukrayna transitinin durdurulması, Belarus’tan Polonya’ya giden Yamal-Avrupa hattının kapatılması ve Baltık Denizi’nin dibinden Almanya’ya uzanan Kuzey Akım boru hattının sabotaja uğramasının ardından Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihraç etmek için tek seçeneği olarak Balkan Akım ve Türk Akım hatları kaldı.

Gazprom’un 2024’te Avrupa’ya tüm boru hatları üzerinden yaptığı ihracatın 32 milyar metreküp olduğu belirtiliyor. Türk Akım’ın ise kapasitesi yıllık 31,5 milyar metreküp.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Rus gazının satış yerinin Rusya ile Ukrayna arasındaki fiziki sınıra taşınmasını önerdi. Böylece gazın mülkiyeti Avrupalı alıcılara geçecek ve Ukrayna AB ile yaptığı serbest ticaret anlaşması çerçevesinde transit geçişi sağlamak zorunda kalacak.

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DOĞALGAZ FİYATI YÜKSELDİ

Ukrayna üzerinden Rus gazı akışının durmasıyla Avrupa’da doğalgaz fiyatları, yılın ilk işlem gününde yükseldi. İlk ayın vadeli gaz fiyatları yaklaşık yüzde 4,3 artarak megavat saat başına 51 avroya yükseldi. Bu, Ekim 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye. Avrupa’daki doğal gaz depolarından gaz çekişi de tüketimin yoğun olduğu kış döneminde, son yılların en yüksek hızında gerçekleşiyor. Avrupa Birliği’nde (AB) depoların doluluk oranı hali hazırda yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

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WASHINGTON ARKASINDA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus doğal gazının kesilmesinden ABD, Kiev yönetimi ve Amerikan ekonomisine destek uğruna vatandaşlarının refahını feda eden Avrupa devletlerinin yönetimlerinin sorumlu olduğunu söyledi. Zaharova bunun ekonomik potansiyelini zayıflattığını belirtti. Zaharova, bu durumun ana kazananının ABD olduğunu ve Almanya’nın ilk “kurban” olarak Kuzey Akım 2 hattından daha yüksek fiyatlarla gaz almak zorunda kaldığını ifade etti. Zaharova, “Geçmişte ekonomik açıdan başarılı ve bağımsız olan Avrupa Birliği ülkeleri de Amerikan himayesinin bedelini ödemek zorunda kalacak” dedi.