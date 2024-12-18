Rus generale bombalı suikast

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Batı ittifakı ile Rusya’nın karşı karşıya geldiği Ukrayna savaşı boyutlanırken Kiev, ilk kez bir Rus generale Moskova’da suikast düzenledi. Rus Ordusu’nun Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Savunma Güçleri (NBC) Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, evinin yakınlarında bir scootera gizlenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Krillov’ın yanında bulunan yardımcısı da öldü.

Rus yetkililerin verdiği bilgiye göre suikast dün sabah erken saatlerde Kremlin’e yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Ryazansky Prospekt’te bir apartman binasının önünde gerçekleştirildi.

Ulusal Soruşturma Komitesi, saldırıyı çok yönlü olarak araştırdığını açıkladı.

54 yaşındaki Kirillov’un Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Moskova’da bu tür bir patlamada öldürülen en üst düzey Rus askeri yetkili olduğu belirtildi.

Korgeneral İgor Kirillov

UKRAYNA PLANLADI

Uluslararası haber ajanslarının Kiev’dek güvenlik çevrelerine dayandırdığı bilgilere göre Krillov’un öldürülmesi Ukrayna gizli servisi SBU tarafından planlandı.

Alman Spiegel dergisinee konuşan Ukrayna gizli servisi SBU’nun bir yetkilisi de "Rus silahlı kuvvetlerinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma güçlerinin başındaki Korgeneral Igor Kirilov’a yönelik bugünkü bombalı saldırı SBU’nun özel bir operasyonudur" dedi.

Reuters haber ajansının SBU içindeki kaynağına dayandırdığı haberinde de Kirillov Ukrayna tarafından bir savaş suçlusu olarak görülüyordu ve bu nedenle de Ukrayna için meşru bir hedefti.

KREMLİN’DEN İNTİKAM SÖZÜ

Rus haber ajansı RIA’ya göre Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna yönetimini intikam almakla tehdit etti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Tümgeneral Kirillov’un cinayetinden sorumlu olan herkesin hak ettiği cezayı çekmesi gerektiğini vurgulayarak, Kiev rejimi ile ilgili olarak Nazi başkan tarafından yönetilen bir terör devletinin kriminal doğasının ortada olduğunu ifade etti.

GIYABEN YARGILANIYORDU

Rus ordusunun Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma birimini yöneten Kirillov, uluslararası yaptırım listelerinde yer alıyordu.

Kyiv Inependent gazetesinin haberine göre Kirillov, Ukrayna’da "Ukrayna’da kimyasal silah kullandığı" suçlamasıyla gıyabında yargılanıyordu ve ilgili davaya Pazartesi günü devam edilmişti.

Habere göre, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’da en az 4 bin 800 kimyasal silah saldırısını kayıt altına aldı. Haberde, en az 2 bin Ukraynalı askerin kimyasal silah saldırıları sonucu hayatını kaybettiği veya yaralandığı iddia edildi.

İNGİLTERE’DEN YAPTIRIM

İngiltere hükümeti Ekim ayında Kirillov ve birimine "bu barbarca silahların konuşlandırılmasına yardımcı oldukları" gerekçesiyle yaptırım uygulamış, Moskova ise bu suçlamaları reddetmişti.

İngiltere ve ABD, Rusya’yı Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal ederek Ukrayna birliklerine karşı zehirli madde kloropikrin kullanmakla suçlamıştı.

Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan kloropikrin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nin (OPCW) yasakladığı maddeler arasında yer alıyor.

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UKRAYNA STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR

ABD ve İngiltere öncülüğündeki Batı dünyası ile NATO’nun sınırsız desteğini arkasına alan Ukrayna, ikinci yılını geride bırakan savaşta strateji değiştirdi. Önce Rusya’nın sınır kenti olan Kursk’a giren Ukrayna ardından da Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzeler ile Rus kentlerini vurmaya başladı.

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CİHATÇILAR BAŞKA YERLERE TAŞABİLİR

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere gündemdeki uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. Yılsonu değerlendirme toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Buravov, Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgularken, komşu ülkelere yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Golan Tepeleri’ni işgal eden İsrail’e atıfta bulunarak, “Suriye’nin komşu ülkelerine, ülkenin toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak hareketlerden kaçınmaları gerektiğini söylüyoruz. İsrail’i kastediyorum” ifadelerini kullandı. Rusya’nın askeri varlığının geleceği hakkında HTŞ’nin oluşturduğu yönetimle temas halinde olduklarını belirten Rus diplomat, sürecin pek çok gelişmeye gebe olduğunu vurguladı. İdlib’teki cihatçıların küresel güç merkezlerinin desteklemesi Şam’ı almayı başardıklarını kaydeden Rus konsolos, radikal İslamcı köktendinci cihatçıların başka ülkelere de yönelme tehlikesi olduğunu kaydetti. Rusya’nın dünyanın pek çok ülkesinden gelen cihatçıların Suriye dışına çıkarak başka ülkelere yönelmesinden endişe ettiğini vurguladı.