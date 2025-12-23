Rus generale bombalı suikast

Rusya'nın başkenti Moskova'da General Fanil Sarvarov bombalı suikast sonucu öldürüldü. Böylece son bir yılda 3 Rus generali suikast sonucu hayatını kaybetti. Rusya Ağır Suçları Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, General Sarvarov'un, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Patlama başkentin güneyinde bir yerleşim bölgesinde meydana geldi. Saldırının arkasında Ukrayna istihbarat servisleri ya da Ukrayna özel birliklerinin olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

2 YILDA ÜÇÜNCÜ SUİKAST

56 yaşındaki Sarvarov'un, Rus Genelkurmayı'nda operasyonel eğitim dairesi başkanı olarak görev yaptığı ve son olarak genelkurmay bünyesinde daire başkanı seviyesinde hizmet verdiği belirtildi. Yetkililer, Sarvarov'un saldırı sonrası ağır yaralandığını ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'da üst düzey askeri yetkililere yönelik daha önce de benzer saldırılar düzenlenmişti. Bir yıl önce, 17 Aralık 2024'te Moskova'da Rus ordusunun nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma birliklerinin komutanı General Igor Kirillov bombalı saldırıda öldürülmüş, saldırıyı Ukrayna istihbaratı üstlenmişti. Nisan 2025'te ise General Yaroslav Moskalik, Moskova yakınlarında aracına yönelik patlamada hayatını kaybetmişti.

MİAMİ GÖRÜŞMESİ POZİTİF

Öte yandan ABD'nin Miami kentinde Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik üç gün süren görüşmelere katılan ABD, Rusya ve Ukrayna baş müzakerecileri iyimser açıklamalarda bulundu. ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Rustem Umerov, yaptıkları paylaşımlarda, görüşmelerin "verimli ve yapıcı" geçtiğini belirtti. Rus heyetine başkanlık eden Kirill Dmitriev ise Witkoff'un paylaşımını yeniden yayımlayarak, "Bir dahaki sefere Moskova'da" ifadesini kullandı.