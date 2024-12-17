Rus generale bombalı suikast: Ukrayna üstlendi!

Rusya'nın Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Şefi Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı Moskova'da scooter'a yerleştirilen patlayıcı cihazın patlatılması sonucunda hayatını kaybetti.

BBC'nin aktardığına göre, bugün (17 Aralık Salı) Moskova'nın güneydoğusunda meydana gelen saldırıyı Ukrayna üstlendi.

Scooter'a yerleştirilen patlayıcı bugün Moskova'daki Ryazansky Caddesi üzerindeki bir konut binasının girişinde patladı.

Saldırıda 54 yaşındaki Igor Kirillov ile yardımcısı yaşamını yitirdi.

Rusya kaynakları saldırıyla ilgili cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Kirillov'un ölümüne dair açıklama yapan Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, patlamaya elektrikli bir scooter'a yerleştirilen patlayıcının neden olduğu bilgisini paylaştı.

KİMYASAL SİLAH İDDİALARINDA İSMİ GEÇİYORDU

Petrenko “17 Aralık sabahı, Moskova'daki Ryazansky Caddesi'nde bir konut binasının girişi yakınında bir scooter'a yerleştirilen patlayıcı cihaz infilak etti. Patlamada Rusya'nın Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Şefi Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı öldü” ifadelerini kullandı.

Petrenko'ya göre Komite'nin Moskova birimi saldırıyla ilgili cezai soruşturma başlattı.

Igor Kirillov'un ismi, Ukrayna'da kimyasal silah kullanımı iddialarında da yer alıyordu.