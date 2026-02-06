Rus generale Moskova'da suikast girişimi: Tedavi altına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da General Vladimir Alekseev’e silahlı saldırı düzenlendi. Alekseev’in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi, yaşanan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da, General Vladimir Alekseev'e konutunda suikast girişiminde bulunuldu.

Alekseev’e suaikast girişiminde bulunan kişi ya da kişilerin, generale ateş açmalarının ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Alekseev ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların, Alekseev'in sırt bölgesine defalarca ateş açtığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ağır suçları soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, Rus Genelkurmayı’nda üst düzey görevde bulunan General Vladimir Alekseyev’e birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, "Mağdur hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri kullanılırken saldırının nedeni ve saldırının kimliğine ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko tarafından yapılan açıklamada da, Alekseev’in evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı bildirildi.

ÜST DÜZEY İSTİHBARAT KOMUTANI

Vladimir Alekseev’in Rusya için önemli bir askeri figür olduğu bilinirken Alekseev, Suriye savaşındaki faaliyetleri nedeniyle Rusya Federasyonu kahramanı unvanı kazanmıştı. 2023 yılında ise paralı asker Prigojin'in isyanı sırasında müzakere heyetinde bulunmuştu.

Alekseev ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan sorumlu üst düzey askeri istihbarat komutanı olarak biliniyor.