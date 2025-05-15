Rus heyeti İstanbul’da: Müzakereler başlıyor, Trump ve Putin katılmayacak

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı bildirildi.

Rus haber ajansı Tass, isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığını ve görüşmelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da yapılacak müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek isimleri daha önce onaylamıştı. Onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almamıştı.

Heyete Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Medinskiy, 2022’deki görüşmelere de başkanlık yapmıştı.

Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer alıyor.

Uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Öte yandan müzakerelere ABD Başkanı Donald Trump’ın katılıp katılmayacağına ilişkin belirsizlik de netleşti. Trump, bugün Katar’da yaptığı açıklamada “Türkiye’ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” dedi.

Ancak Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump İstanbul’daki ateşkes görüşmelerine katılmayacak.

ZELENSKİ, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise bugün Ankara'da olacak.

Zelenski, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da AKP GenelBaşkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.

Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.