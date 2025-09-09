Rus heyeti, Suriye Dışişleri Bakanı ile Şam'da görüştü: "İkili işbirliği" vurgusu

Rus heyetinin Suriye'deki görüşmelerinin ardından yapılan açıklamada, "ikili işbirliği" vurgusu yapıldı.

Cihatçı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) yönetimindeki Suriye'de Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyetle başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

İSRAİL SALDIRILARI

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Şeybani, "Suriye'nin özgürleşmesinin ardından Rusya ile karşılıklı saygıya dayalı yeni ilişki yolu açtıklarını" öne sürdü.

Şeybani, "İsrail saldırıları, bölgenin istikrarına doğrudan bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Rusya ile ilişkilerinin "köklü, dostluk ve işbirliği dönemlerinden geçtiğini" ifade eden Şeybani, "Topraklarımızda bulunacak herhangi bir yabancı varlığın amacı, Suriye halkının geleceğini inşa etmesine yardımcı olmak olmalıdır" diye konuştu.

"ORTAK ÇIKARLAR" VURGUSU

"Yeniden imar, enerji, tarım ve sağlık alanlarında Rusya ile adil ve şeffaf bir temelde işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını" söyleyen Şeybani, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye, istikrar sağladıkça herkes için işbirliği ufukları açılır, Suriye zayıfladıkça ise kaos ve terör ihtimalleri artar. Rusya'nın yeni Suriye sürecine açık desteği, ülkemiz ve tüm bölge için olumlu bir adım olacaktır. Şam dürüst ortaklar arıyor. Bu müzakerelerin başarısı için verilen yeni mesaj şudur, Suriye ve Rusya, egemenlik, adalet ve ortak çıkarlara dayalı ilişkiler kurma kapasitesine sahiptir."

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise "bugün ikili işbirliğinin bazı önemli yönlerini görüşmek üzere bir araya geldiklerini" söyledi.

Novak, "Yeni tarihi aşamada iki halk arasındaki ilişkiler karşılıklı saygıya dayanacak ve bu ilişkinin iki halk ve iki ülkenin yararına büyümeye devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Görüşmede "Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü vurguladıklarını" belirten Novak, ayrıca HTŞ lideri Muhammed Colani’nin Moskova'da düzenlenecek Arap-Rus Zirvesi'ne katılmak üzere yapacağı ziyarete "özel önem verdiklerini" ifade etti.