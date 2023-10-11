Rus istihbaratı: İngiltere, Rus nükleer santrallerine sabotaj için Ukraynalıları eğitti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, İngiliz özel kuvvetlerinin, Rus nükleer santrallerine sabotaj yapmak üzere Ukrayna askeri istihbarat gruplarını eğittiğini ileri sürdü.

TASS haber ajansına göre, Bortnikov, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri güvenlik ve özel kuvvetler kurumları yöneticileri toplantısında konuştu.

Rus istihbaratı FSB'nin ağustos ayında Ukrayna sabotaj ve istihbarat grup üyelerini yakaladığını hatırlatan Bortnikov, "Operasyon ve soruşturma esnasında sabotajcıların eğitimi ve planların hazırlanmasının İngiltere Silahlı Kuvvetlerinin özel kuvvetleri mensupları tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Grubun görevleri arasında askeri tesislere, akaryakıt, ulaşım ve kritik altyapı tesislerine sabotaj gerçekleştirmek olduğunu kaydeden Bortnikov, bu grupların özellikle Smolensk ve Kursk Nükleer Santrallerine sabotaj yapmaya yönelik de planları olduğunu bildirdi.