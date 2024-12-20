Rus komutan Kirillov’un ölümü: Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının yaşamını yitirdiği suikasta ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli Özbekistan vatandaşı Ahmad Kurbanov, tutuklanması talebiyle sevk edildiği başkent Moskova’daki Basmannıy Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Kirillov ve yardımcısı İlya Polikarpov’un ölümüyle sonuçlanan patlamanın faili olmakla suçlanan Kurbanov, mahkeme kararıyla iki ay süreyle tutuklandı.

PUTİN VE MİRZİYOYEV GÖRÜŞTÜ

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in telefonda görüşerek saldırıyla ilgili gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Moskova'da 17 Aralık Salı günü sabah saatlerinde Ryazan Caddesi'ndeki apartmanın girişinde düzenlenen suikastta Kirillov ve yardımcısı Polikarpov hayatını kaybetmişti.

Kurbanov, 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Rus komutan İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan suikastın 'terör eylemi' olduğunu ve bunu Kiev yönetiminin organize ettiğini öne sürmüştü.



