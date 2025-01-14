Rus milletvekili: Putin ve Trump Türkiye veya BAE’de görüşebilir

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BAE veya Türkiye’de görüşebileceği ifade etti.

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma milletvekili Andrey Kolesnik, NEWS.ru'ya verdiği röportajda Putin ve Donald Trump'ın, beklenen görüşmesinin Türkiye ya da Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yapabileceğini söyledi.

Kolesnik ayrıca ’’Bu konuda son sözü Putin söyleyecek’’ diye de ekledi.

"BÜYÜK OLASILIKLA BAE'DE"

Kolesnik, "Platformlarını sunan ülkeler var, İstanbul görüşmelerinin yapıldığı Türkiye buna dahil. Büyük olasılıkla BAE de. Bu benim karar vereceğim bir şey değil, bir varsayım olarak bunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

GÜVENLİK VURGUSU

Rus Senatör Vladimir Dzhabarov ise Trump ve Putin'in Macaristan'da bir araya gelebileceğini söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın her iki siyasetçiyle iyi ilişkiler içinde olduğunu kaydeden Dzhabarov’a göre asıl önemli olan Putin ve Trump'ın güvenliğini temin edebilmek.

Bu arada Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov dün, Trump’ın ekibinin Kremlin'e Putin’le temas talebini henüz iletmediğini söylemişti. Peskov, olası bir görüşmenin 20 Ocak'ta gerçekleşecek olan Trump'ın göreve başlayacağı yemin töreniniardından beklendiğini vurguladı ve Putin’in, ABD'li mevkidaşıyla olası bir diyaloğu memnuniyetle karşılayacağını belirtti.