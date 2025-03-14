Rus ordusu Kursk’taki en büyük şehri geri aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın tamamen geri alındığını duyurdu.

Bakanlık, Melovoy ve Podol yerleşim birimlerinin de geri alındığını aktardı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko ise Rus ordusunun Suca kentini “neredeyse tamamen yok ettiğini” açıkladı.

Kente yoğun hava saldırıları düzenlendiğini belirten Kovalenko, şehirde sadece birkaç sivil binanın ayakta kaldığını söyledi. Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek Kursk bölgesinde bir komuta merkezini ziyaret etmiş, bölgedeki durum ile ilgili olarak Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing almıştı.

Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, “Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz” ifadesini kullanmıştı.