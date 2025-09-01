Rus piyanist Evgeny Grinko Türkiye turnesine başlıyor

Kültür Sanat Servisi

Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Rus piyanist Evgeny Grinko, Türkiye’de müzikseverlerle buluşacak.

Turne programına İstanbul’dan başlayacak sanatçı, 3 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 4 Ekim’de İzmir’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 6 Ekim’de Adana’da Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda, 7 Ekim’de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 8 Ekim’de Congresium Ankara’da sahne alacak.

Geçtiğimiz aylarda İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve Yunanistan’ı kapsayan bir Avrupa turnesi gerçekleştiren sanatçı bir kez daha Türkiye’de müzikseverlerin karşısında olacak.